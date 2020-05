Berühmte Yubari-Melonen in Japan günstig wie nie

Schuld an dem Niedrigpreis ist natürlich die Corona-Krise, wie ein Sprecher des örtlichen Großmarktes am Montag berichtete. Im vergangenen Jahr hatte ein Paar solcher Melonen noch den Rekordpreis von fünf Millionen Yen erzielt. Hokkaido ist eine der am schwersten vom Virus betroffenen Regionen.