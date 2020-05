Infizierte nach elf Tagen nicht mehr ansteckend

Forscher in Malaysia sind zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich des Coronavirus gekommen: Demnach sollen Patienten, die an der Lungenkrankheit leiden, nach elf Tagen nicht mehr ansteckend sein, selbst wenn sie positiv getestet werden. Ein positiver Test sei „nicht gleichbedeutend mit Ansteckungsgefahr oder einem lebensfähigen Virus“, heißt es in einem gemeinsamen Papier des Nationalen Zentrums für Infektionskrankheiten und der Medizinakademie in Singapur.