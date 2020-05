Wieder zurück: Kim Jong Un leitete Militärtreffen

Wochenlang nicht in Öffentlichkeit gesehen

Kim war heuer wochenlang nicht in der Öffentlichkeit gesehen worden, was weltweit Spekulationen über den Gesundheitszustand des Staatschefs ausgelöst hatte. Anfang Mai zeigten staatliche Medien dann Bilder von Kim, die ihn bei den Feierlichkeiten zur Fertigstellung einer Düngemittelfabrik zeigen sollen.