75.000 Blumen: Blütenmeer für Klagenfurt

Von Eisbegonien und Wandelröschen über Studentenblumen bis hin zu unzähligen Husarenknöpfchen, Margeriten und Pelargonien: In den Klagenfurter Parks werden in den nächsten zwei Wochen 75.000 Sommerblumen gepflanzt. Beim Landhaus-Park, Stadttheater, am Domplatz, im Schillerpark, Goethepark, am Hauptmann-Hermann-Platz, im Europapark sowie bei der Schiffsanlegestelle wird bald alles blühen und herrlich duften. „Die Bediensteten des Stadtgartens werden dazu beitragen, dass die Lebensfreude in Klagenfurt in Zeiten wie diesen mit kräftigen und leuchtenden Farben zurück in die Stadt kommt“, freut sich Gartenreferent Frank Frey. Gerade in diesem Jahr der Einschränkungen werden die Blumen alle Herzen doppelt erfreuen.