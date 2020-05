Robbie Williams in Sorge um schwer kranken Vater

Der 46-jährige Sänger, der den Lockdown derzeit mit seiner Frau Ayda Field und den Kindern in Los Angeles verbringt, spricht nun öffentlich darüber, welche besonderen Ängste die Corona-Pandemie für ihn bereithält. Die Gesundheit seines Vaters löse bei ihm „Angst und Panik“ aus, so Williams, dessen Schwiegermutter ebenfalls an Parkinson sowie Lupus leidet.