Salzburg-Star zieht sich Oberschenkelverletzung zu

Die Tiroler tankten Selbstvertrauen für ihren ersten Auftritt in der Liga-Qualigruppe gegen St. Pölten am 2. Juni. „Die Mannschaft hat sich wirklich top präsentiert und hat das umgesetzt, was wir uns erwartet haben. Ich glaube schon, dass wir auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein sollen. Immerhin haben wir gegen den amtierenden österreichischen Meister gespielt. Also: Ich bin sehr, sehr zufrieden“, verlautete WSG-Coach Thomas Silberberger.