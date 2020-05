Biker-Wahnsinn auf der Soboth: Anrainer klagen an

Trotzdem bleibt es der Traum vieler Biker, wie der Easy-Rider durch die Straßen zu knattern und den süßen Duft der Freiheit zu kosten. Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Als Autofahrer bleibt man besser am rechten Rand der Fahrbahn - mancher Motorradfahrer schneidet. Ein Anrainer ist deswegen der Verzweiflung nahe: „Egal, wo ich mich auch am Grundstück aufhalte, die Motorengeräusche hört man überall. Besonders wenn sie in Gruppen unterwegs sind, ist es ein Albtraum“, erklärt der verzweifelte Steirer im Gespräch mit der „Krone“.