Zaubert „Magier“ wieder F1-Cockpit aus dem Hut?

Klar, die Top-Cockpits bei Mercedes, Ferrari und Red Bull sind besetzt, aber als durchaus realistisch wird im Zirkus eingeschätzt, dass der 32-fache GP-Sieger zu Renault abbiegen könnte. So meinte Zak Brown, Geschäftsführer von McLaren: „Das ist ein großes Team, und Alonso ist ein großer Name, er ist vom Speed her auf dem höchsten Level - also warum nicht?“