Der Dienstkalender des Massenmörders Himmler

Himmler, am Foto mit Nazi-Diktator Adolf Hitler, hatte seine SS im Griff. Es brauchte keine ausdrücklichen Anweisungen, auch was den Massenmord an Juden anlangte. Befand sich Hitler in Berchtesgaden, schlug der SS-Reichsführer sein Quartier zumeist in Aigen bei Salzburg auf.

(Bild: Karger-Decker)