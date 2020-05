Heimische Gondeln sind startbereit

So können die Parkbahn auf die Brunnachhöhe in Bad Kleinkirchheim, die Petzen-Bahn, Lienzer Hochstein-Bahn und Weißensee-Bahn alle Wanderer bereits ab 29. Mai wieder in luftige Höhen bringen. Die Panoramabahn Kreuzeck folgt am 1.…Juni, aufs Nassfeld und den Mölltaler Gletscher geht es ab 6. und auf den Katschberg ab 8. Juni. Am 11. Juni sperren die Bergbahn Turracher Höhe, die Obertilliacher Bergbahnen sowie die Kaiserburgbahn in Bad Kleinkirchheim auf.