Rasern soll bald das Auto abgenommen werden

Schwerpunktkontrollen alleine reichen nicht

Auch seitens der Verkehrspolizei zeigt man sich gerüstet. „Die Tuning-Szene an sich ist ja nichts Schlimmes. Es gibt genug Autoliebhaber, die in legalem Rahmen an ihren Autos herumschrauben. Wir müssen die schwarzen Schafe aus dem Verkehr ziehen“, so Scherleitner, der auch am runden Tisch mitdiskutierte. In den nächsten Tagen und Wochen ist daher mit vermehrten Radar- und Zivilstreifen, aber auch uniformierten Polizisten zu rechnen.