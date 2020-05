Schwierige OP: 75% der Leber erfolgreich entfernt

75 Prozent der Leber entfernt

„Die Leberchirurgie hat in den letzten beiden Jahrzehnten wesentlich an Bedeutung gewonnen“, so Mittermair. Insgesamt wird die Leber in acht Segmente unterteilt. „Bei der erweiterten Leberresektion, die wir bei Herrn W. durchführten, wurden sechs Segmente entfernt, das entspricht 75% der gesamten Leber“, erklärt Mittermair, der betont, dass die sogenannte „erweiterte ‘Hemihepatektomie rechts‘ zu den anspruchsvollsten operativen Eingriffen in der Leberchirurgie“ zählt.