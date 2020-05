Jude Law wird zum sechsten Mal Papa!

Erst kürzlich schwärmte Jude Law in einem Interview darüber, dass er „furchtbar verliebt“ in seine zweite Ehefrau sei und sich weiteren Nachwuchs mit ihr durchaus vorstellen könnte. Jetzt scheint es also geklappt zu haben: Mit kugelrundem Babybauch wurde Phillipa Coan am Wochenende gemeinsam mit ihrem Liebsten in London gesichtet.