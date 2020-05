Nahm Biden Einfluss auf ukrainische Innenpolitik?

Derzeit führt der demokratische Herausforderer Joe Biden in den meisten Umfragen vor US-Präsident Donald Trump. Doch jüngst aufgetauchte Telefonmitschnitte aus der Ukraine könnten Biden stark in Bedrängnis bringen. Die Telefonate sollen nämlich belegen, was Trump seit Monaten seinem Rivalen um die Präsidentschaft vorwirft und weswegen er indirekt auch ein Amtsenthebungsverfahren überstehen musste: Biden soll während seiner Amtszeit als Vizepräsident Einfluss auf Postenbesetzungen in der ukrainischen Justiz genommen haben, um seinen Sohn vor Korruptionsermittlungen zu schützen.