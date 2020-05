Federer für Nadal der Beste, „Djoker“ härtere Nuss

Roger Federer ist der beste Tennisspieler der Gegenwart, aber Novak Djokovic ist und bleibt für Rafael Nadal die härtere Nuss. Das sagte Nadals Onkel und früherer Coach, Toni Nadal. „Dabei geht es nicht darum, wer der bessere ist. Aber gegen Roger war uns meist klar, was zu tun ist, um ihn zu schlagen. Gegen Djokovic wussten wir hingegen oft nicht, was uns erwartet“, so Nadal gegenüber Eurosport.