Fans in Spielberg? „Das wäre mir neu“, sagt Kogler

Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat am Montag in einer Pressekonferenz über die geplanten Formel-1-Rennen in Österreich gemeint, diese seien durchaus vorstellbar. Es sei aber vorrangig eine gesundheitspolitische Frage. Entscheidend seien letztlich die Ein- und Ausreisebestimmungen. Wann das seit vergangenen Donnerstag vorliegende Gesundheitskonzept längstens geprüft sein soll, ist unklar. Vom Vorstoß von Helmut Marko, wonach bei entsprechend guter Entwicklung der Corona-Gesamtsituation auch eine beschränkte Zuschauerzulassung denkbar wäre, hielt Kogler indes wenig.