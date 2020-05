Neustart: Schulleiter kritisieren Faßmanns Kurs

Schlagabtausch zwischen Schulleitern und Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP): In Wien haben AHS-Direktorinnen und -Direktoren in einem „offenen Video-Brief“ auf YouTube Faßmanns Maßnahmen zur Schulwiederöffnung mit einem Griff ins Klo verglichen. Das Ministerium attestierte den Machern des Videos in einer Aussendung „Nachschulungsbedarf in Sachen Digitalisierung“. In einem zweiten offenen Brief in Sachen Schule wehren sich Direktoren an AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen indessen gegen das Monitoring der täglichen An- und Abwesenheiten, das sie als „sinnlose Zusatzbelastung“ sehen.