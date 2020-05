Erster Schultag: Mit Abstand und im Gänsemarsch

Nur fast wie früher

Ähnlich bei Daniela Bachmann, VS-Direktorin in Linz. Sie freut sich: „Es gab keine Tränen!“ Der Unterricht? „Fast wie früher“, so der Tenor. Nur dass dem Plaudern übers Homeschooling gestern viel Zeit gewidmet wurde. Eines soll nicht verschwiegen werden: Nur halbe Klassen sehen sich nun wieder regelmäßig. „Die Kinder vermissen natürlich die Freunde in der anderen Hälfte“, sagt Wiesbauer. Doch sie ist zuversichtlich, dass sich bald alles gut eingespielt hat. Elisabeth Pölz, ältere Schülerin in der NMS Mettmach meint gelassen: „Jetzt acht Wochen Gas geben, dann sind Sommerferien!“ Übrigens: Bisher ließen sich kaum Lehrer, die zur Risikogruppe zählen, per Attest freistellen.