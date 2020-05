Mit Motorrad gegen Leitschiene: Lenker (25) starb

Der 25-Jährige aus dem Bezirk Weiz (Stmk) war als Dritter einer vierköpfigen Motorradgruppe Sonntagnachmittag von Twimberg in Richtung Preitenegg unterwegs. Laut Polizei kam er in Unterpreitenegg aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern, touchierte die Leitschiene und stürzte. Dabei prallte der 25-Jährige gegen einen Leitschienensteher und wurde in ein angrenzendes Bachbett geschleudert. „Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen“, so ein Polizist.