Straches Generalsekretär postet stolz Grapsch-Foto

Als Generalsekretär einer Partei muss man alles fest im Griff haben – aber so ist das bestimmt nicht gemeint. Heinz-Christian Straches neue rechte Hand für Wien hat zumindest auf diesem Foto keine mehr frei: Christian Höbart als Busengrapscher in freier Natur. Kritiker zweifeln jetzt das Frauenbild des Politikers an.