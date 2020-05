Katy Perry zeigt sich in Video nackt mit Babybauch

Jetzt ist ihr neues Video „Daisies“ online gegangen und die Musikerin zeigt sogar noch mehr. Denn sie lässt darin alle Hüllen fallen und präsentiert sich als eine Art „Mutter Natur“ völlig nackt mit Babybauch. In dem fast drei Minuten langen, etwas verschwommen gefilmten Clip durchstreift Perry in einem weißen Leinennachthemd mit Morgenmantel darüber Wiesen und Wälder und kommt zu einem kleinen Wasserfall, in den sie watet. Nach und nach legt sie ihre Kleidungsstücke ab, bis sie völlig nackt dasteht und Luft und Wasser zu genießen scheint.