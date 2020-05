Schneeräumung auf der Großglockner Hochalpenstraße

350 starke Männer

Brauchte man im Jahr 1935 noch 350 starke Männer und 70 Tage dafür, so wird die Route heuer in nur sieben Tagen befreit sein. „Wegen des Coronavirus haben wir einen Monat später mit der Räumung begonnen und die Sonneneinstrahlung hat schon einiges weggeschmolzen“, sagt Peter Embacher, der Leiter der Schneeräumung bei einem „Krone“-Ortsaugenschein in 2504 Metern Seehöhe beim Hochtor. Hier türmen sich die „weißen Massen“ noch auf fünf Meter Höhe.