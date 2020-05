Wirtshausöffnung lässt auch Taxibranche hoffen

Seit der Öffnung der Geschäfte spüren wir einen leichten Anstieg„, so Renate Racker, Taxiunternehmerin in Linz. Hoffnung, dass es nach radikalem Umsatzeinbruch steil bergauf geht, hat sie mit der Öffnung der Wirte aber nicht, denn um 23 Uhr wird zugesperrt: “Die Nachtschwärmer werden fehlen„, prognostiziert sie. Das Hauptgeschäft der “Stadttaxler" wird ansonsten in der Nacht gemacht.