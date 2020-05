Spuckattacke: Öffi-Mitarbeiterin stirbt an Covid

Innerhalb weniger Tage nach Angriff an Virus erkrankt

Innerhalb weniger Tage nach dem Angriff erkrankten beide Frauen an dem Virus. Einige Tage später wurde Mujinga der TSSA zufolge von ihrem Arzt krankgeschrieben. Ihr Zustand verschlechterte sich, woraufhin sie am 2. April ins Krankenhaus gebracht und an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Drei Tage später starb die Mutter einer elfjährigen Tochter. Ihren Mann sollte sie zum letzten Mal sehen, als sie mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei ihrer Beerdigung am 29. April durften nur zehn Personen teilnehmen.