Einmal in die EU und wieder zurück

Es war eine der beliebtesten Routen für die illegale Einreise nach Europa - die Straße von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko. Zurzeit könnte sie eher als Fluchtroute bezeichnet werden. Die Angst vor der dramatischen Corona-Lage in Spanien trieb Hunderte Geschleppte erneut in die Hände der Schlepper. Etwa 5000 Euro drücken sie den Kriminellen in die Hand, um wieder in die alte Heimat geschleust zu werden.