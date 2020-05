Ehrenbezeugung und viel Lob für Soldaten

Beim gestrigen Medientag in der Montecuccoli-Kaserne in Güssing präsentierten sich nicht nur die mit Anfang Mai eingerückten Grundwehrdiener, sondern auch die Milizsoldaten, die sich seit einer Woche im Dienst befinden. Neben Reden von mehreren ranghohen Kommandanten richtete auch Landtagspräsidentin Verena Dunst das Wort an die rund 250 anwesenden Soldaten.