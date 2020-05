Alle rumänischen 24-Stunden-Betreuer Covid-negativ

Alle am Montag mit dem ersten Korridorzug aus Rumänien angekommenen Pflegekräfte sind nach ihrer Ankunft negativ auf Covid-19 getestet worden. Das gab der „Fachverband der Personenbetreuung“ am Dienstag bekannt. Die Betreuer des ersten Zugs, der am Montag in Wien angekommen ist, können daher ihre Tätigkeit bei den Familien in Österreich aufnehmen.