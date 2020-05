Erster Sonderzug mit Pflegepersonal angekommen

Nach wochenlangem Ringen ist Montagfrüh der erste Korridorzug mit Pflegepersonal aus Rumänien in Wien-Schwechat angekommen. An Bord des Nachtzuges befanden sich 69 Frauen und drei Männer, die für die 24-Stunden-Pflege in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland zum Einsatz kommen. 350 Personen hätten in dem Zug Platz gehabt.