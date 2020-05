Impfstoffsuche: USA werfen China Diebstahl vor

Trumps Berater will Schadenersatz von China

Am Montag preschte ein wichtiger Wirtschaftsberater Trumps mit einer Schadensersatzforderung an Peking vor. Peter Navarro erklärte gegenüber dem TV-Sender Fox News: „Ich bin der festen Überzeugung - und ich denke, das amerikanische Volk ist der festen Überzeugung -, dass China diesem Land Billionen Dollar an Schaden zugefügt hat und dass es irgendeine Form von Entschädigungszahlungen geben sollte.“