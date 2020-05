Zwei Konzertveranstalter wegen Betruges angeklagt

Die beschuldigten Österreicher im Alter von 55 und 44 Jahren befinden sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein in Untersuchungshaft. Die Geschäftsführer von zwei Unternehmen sollen in Oberösterreich und Salzburg Konzerte von nationalen und internationalen Künstlern mit deren Managements organisiert haben, obwohl sie vor Vertragsabschluss gewusst hätten, dass sie die Bezahlung der Gagen vor der Veranstaltung mangels Geld nicht einhalten konnten.