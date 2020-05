18. Mai: 121.000 Schüler kehren in Klassen zurück

Keine Anwesenheitspflicht

Vom Ministerium wurde die Teilung der Klassen in zwei Gruppen vorgegeben. Die Schulen entscheiden hier selbstständig, welches Modell sie anwenden, entweder geblockter Unterricht oder eine Art Reißverschlusssystem. Sollten sich aber Schülerinnen und Schüler, die keiner Risikogruppe angehören, aufgrund der aktuellen Situation psychisch nicht in der Lage sehen, dem Unterricht beizuwohnen, gelten sie auch weiterhin als entschuldigt. Sie können den Lernstoff, der in der Schule unterrichtet wird, eigenständig nachholen.