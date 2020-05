Schulen, Bäder, Lokale: Der holprige Weg zurück

„Eine Schule ohne Kinder ist keine Schule“

Auch für den langjährigen Rektor ist das eine außergewöhnliche Zeit: „Das wird in Erinnerung bleiben, das leere Schulhaus ohne den üblichen Lärm, eine gespenstische Stille. Eine Schule ohne Kinder ist keine Schule. Das wird man sich merken und noch den Urenkeln erzählen.“ Seine größte Schwierigkeit? „Das Kommunizieren der Maßnahmen.“ Der 50-Jährige ist seit 2011 Schuldirektor an der Volksschule in der Quellenstraße 142 in Wien-Favoriten. Abläufe werden jetzt evaluiert, vom Einlass am Morgen bis zu den Vorschriften während den Pausen muss der Schulalltag neu gestaltet werden. Buffets, zum Beispiel, sind in Zukunft nicht mehr möglich. Besonders komplex scheint die Einteilung des Lehrprogramms. Trotz Wiederaufnahme soll die Betreuung aufrecht erhalten werden, was laut Pintarich schnell zu Platzproblemen führen wird: „Bei diesem Wechselbetrieb, die einen Kinder haben Unterricht, die andere Gruppe hat Betreuung, bekommen wir ein logistisches Problem. Wo sind die Räume für die Betreuung? Die Kinder im Turnsaal zu versammeln halte ich in der Praxis für eine sehr große Herausforderung.“