Opfer musste Wiener Autodieb „Starthilfe“ geben

Er gab sich erst als Polizist aus, zückte dann ein Messer - und weg war das Auto: Einem 30-Jährigen stahl ein vermeintlicher Exekutivbeamter Sonntagmittag in Wien-Landstraße das Fahrzeug und raste - nach einer kurzen und eher erzwungenen Einschulung in die Bedienung seitens des eigentlichen Besitzers - mit dem gestohlenen Gefährt davon. Doch nahe der Abfahrt Wöllersdorf auf der Südautobahn in Niederösterreich verursachte der Flüchtende einen Unfall und versuchte sein Glück zu Fuß. Das jedoch war dem Verdächtigen nicht hold - die echte Polizei konnte den mutmaßlichen Täter schnappen.