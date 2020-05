Michelle Hunziker: Sex-Gespräche mit Aurora

„Meine Mutter hat alles richtig gemacht. Sie hat mir sehr viel beigebracht, vor allem, wie ich als Tochter damit umgehe, mit einer so berühmten und schönen Mutter aufzuwachsen. Das hätte auch in einer Art Konkurrenzkampf enden können“, berichtete Aurora im Gespräch mit „Gala“. „Mein Vater hat natürlich auch eine große Rolle bei meiner Erziehung gespielt. Aber ich bin glücklich darüber, dass ich eine so junge Mutter habe. Wir können über alles reden.“