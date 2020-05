Geisterrennen für Hamilton „besser als nichts“

Die Formel 1 hatte nach den Testfahrten im Winter den Saisonauftakt in Australien Mitte März wegen der Corona-Pandemie kurzfristig absagen müssen. Bis Ende Juni wurden alle weiteren Rennen verschoben oder gestrichen. Nun hofft die Rennserie, am 5. Juli vor leeren Rängen in Spielberg in der Steiermark wieder fahren zu können. „Das gibt mir schon ein leeres Gefühl, die Fans machen ein Rennen aus“, so Hamilton.