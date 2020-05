Magier Roy Horn an Covid-19-Erkrankung gestorben

„Siegfried & Roy“-Magier Roy Horn ist tot. Der 75-Jährige starb am Freitag in Las Vegas an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Sein Partner Siegfried Fischbacher würdigte ihn als „Kämpfer“ - „auch in seinen letzten Tagen“. Er dankte den Ärzten und Krankenschwestern des Mountain View Hospitals, die sich „heldenhaft gegen dieses heimtückische Virus gestellt“ hätten, das „schlussendlich Roys Leben genommen hat“.