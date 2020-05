Zweijährige eine Stunde in heißem Auto eingesperrt

Linzer Polizisten wurden um 15.30 Uhr zu einem Parkplatz in der Kremplstraße in Linz beordert, da dort ein zweijähriges Mädchen in einem Pkw eingesperrt war. Vor Ort trafen die Beamten den Vater des Kindes, einen 34-jährigen Kosovaren aus dem Bezirk Steyr-Land, bei seinem in der prallen Sonne abgestellten Fahrzeug an.