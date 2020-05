Wann sich eine Siebträgermaschine wirklich lohnt

Grundsätzlich muss man festhalten, dass das Niveau eines Kaffees, der aus einer Siebträgermaschine kommt, deutlich über dem eines „normalen“ Kaffees liegt. Hier wird das Wasser mit hohem Druck durch das Kaffeepulver gepresst. Somit entsteht Kaffee, der nur für einen kurzen Moment mit dem Pulver in Berührung gekommen ist und weniger Bitterstoffe aufnimmt. Das macht den Kaffee kräftig, aber nicht bitter. Ein weiterer Vorteil der Siebträgermaschine ist der Duft, der sich bei der Zubereitung in der Küche verbreitet. Außerdem besitzen viele Produkte ein integriertes Mahlwerkt. Das Mahlen der Bohne, sowie das Pressen des Pulvers erfolgt in einem Gerät, wodurch Schmutz und Pulverreste in der Küche vermieden werden.