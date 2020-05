Elfer entscheiden! Mbappe ist Torschützenkönig

Weil er bei seinen 18 Saisontreffern ohne Elfmeter auskam, ist Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe zum zweiten Mal in Folge Torschützenkönig der französischen Ligue 1. Der Stürmer von Paris Saint-Germain hatte dieselbe Anzahl an Treffern wie Wissam Ben Yedder von AS Monaco.