Goiginger: „Will noch stärker zurückkommen“

„Es ist ein intensives, anderes Training, als man gewohnt ist. Aber man geht immer mit einem besseren Gefühl wieder raus“, setzt „Goigi“ auf Leberbauers Erfahrung. Auch in der Zwangspause, in der ihm Freundin Anna-Maria eine wichtige Stütze ist, hat er wieder neue Ziele im Visier. „Das wichtigste ist, zu 100 Prozent fit zu werden. Ich will mich in gewissen Bereichen aber steigern, stärker zurückkommen.“