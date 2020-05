Weber möchte F1-Duell „Schumi III gegen Schumi IV“

Denn da besiegte David Schumacher (18) den Cousin Mick Schumacher (22) au dem Simulator. Was ein bisschen Überraschung birgt: Zumal der Sohn schon Michael Schumacher (im Bild ganz unten) schon an den Türen der Formel-1 klopft und Ralf Schumachers Nachwuchs (unten im Bild) derzeit in der Formel 4 fährt. Aber das Duell birgt Brisanz, denkt der berühmte Manager Willi Weber.