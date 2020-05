Schandfleck der Mahü: Alkohol- und Drogenexzess

Wenn die Bewohner des Hauses in der Wiener Mariahilfer Straße zur Arbeit gehen, steigen sie über Blut und Nadeln. Auf den Bänken davor feiern Betrunkene bis spät in die Nacht wilde Partys. Es wird gestritten, gepöbelt, vor Kindern in Blumentröge uriniert. Die Anrainer fühlen sich machtlos - und sie haben Angst.