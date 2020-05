Lesbos: Migranten überwanden verstärkte Kontrollen

NGOs beklagen Zurückweisungen

Auf diesem Wege wurden der Zeitung zufolge seit Anfang April etwa 700 Menschen in Booten gestoppt. Humanitäre Organisationen kritisieren die Methode. Laut Genfer Flüchtlingskonvention und Europäischer Menschenrechtskonvention sind Zurückweisungen an der Grenze (ohne eine Überprüfung der Fluchtgründe) - sogenannte Pushbacks - illegal. Allerdings urteilte im Februar der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, dass solche Zurückweiseungen ohne Asylverfahren unter bestimmten Voraussetzungen nicht gegen das Verbot verstießen.