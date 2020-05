Aus altem Wirtshaus soll moderne Arztpraxis werden

Seit mehr als 20 Jahren brutzeln im Gasthof Pacher in Lutzmannsburg köstliche Schnitzel in der Pfanne - doch damit ist demnächst Schluss. Denn der Inhaber hat sich entschlossen, sein Wirtshaus zu schließen. Während das in vielen Gemeinden Leerstand bedeutet, hat man sich in Lutzmannsburg ein besonderes Konzept überlegt, wie Bürgermeister Christian Rohrer gegenüber der „Krone“ erläutert: „Der Besitzer hat die Liegenschaft an die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft verkauft. Wir als Gemeinde werden das Erdgeschoß mieten und dort eine Arztpraxis samt Apotheke und Therapieräumen einrichten.“