Jeder kann Teil eines neuen Musikvideos werden

Mitmachen und - tanzen kann jeder. Auf www.stayathometosavetheworld.com gibt es alles, um kreativ zu werden, um - so Ferdinand - „Zuhause kreativ zu werden, Spaß zu haben und Gutes zu tun“. Die Teilnahme ist über Instagram unter Verwendung des Hashtags #stayathometosavetheworld sowie Tagging von @voeslauermineralwasser und @leftgod möglich.



Unter allen kreativen Inputs, die hochgeladen werden, sucht Ferdinand jene aus, mit denen er das Video zu „Stay At Home To Save The World“ gestalten wird. Als Dankeschön fürs Mitmachen gibt es die Chance auf eines von 300 Karaoke Mikrophonen von Vöslauer. Sämtliche Einnahmen aus dem Song „Stay At Home To Save The World“ werden an das Rote Kreuz gespendet, um dort zu helfen, wo Covid-19 Spuren hinterlassen hat und Hilfe notwendig ist.