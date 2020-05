Holland-Verband gibt Koeman alle Zeit zur Genesung

Der Niederländische Fußballverband (KNVB) will Nationaltrainer Ronald Koeman nach dessen Herzoperation alle Zeit geben, um wieder gesund zu werden. „Ich hoffe vor allem, dass Ronald wieder der Alte wird, und dafür muss er sich alle Zeit nehmen, die er nötig hat“, sagte Eric Gudde, Direktor Profi-Fußball beim KNVB, am Montag in niederländischen Medien.