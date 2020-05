Deutsche Reisebranche verliert 11 Mrd. Euro Umsatz

Weltweite Reisewarnung bis Mitte Juni verlängert

Die deutsche Regierung hatte vorige Woche ihre weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie von Anfang Mai bis 14. Juni verlängert. In regulären Jahren gehen zwei Drittel der mehr als 70 Millionen Reisen der Deutschen in andere Länder. Deshalb stehen in diesem Jahr Betreiber von deutschen Campingplätzen, Hoteliers, Gastwirte, Vermieter von Ferienhäusern und Reiseveranstalter in den Startlöchern. Sie warten auf grünes Licht für die Sommerreisezeit.