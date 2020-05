Schüsse an Grenze zwischen Süd- und Nordkorea

Entmilitarisierte Zone 250 Kilometer lang

An der See- und Landgrenze zwischen den beiden Ländern ist es seit dem Koreakrieg (1950-1953) in der Vergangenheit häufig zu Zwischenfällen gekommen. Die benachbarten Länder befinden sich völkerrechtlich noch immer im Kriegszustand. Die entmilitarisierte Zone trennt die beiden Länder seit ihrem Bruderkrieg auf vier Kilometern Breite und etwa 250 Kilometern Länge.