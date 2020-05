Kurz’ rechte Hand ist Marketingleiter des Jahres

„Der Mann des Kanzlers für Medien und Kommunikation hat geniale Arbeit geleistet. Kalt analysiert: Wer aus dem Land der Ischgl-Idioten in wenigen Wochen mit der größten Kampagne aller Zeiten (15 Millionen Euro) eine Corona-Vorbildrepublik macht, das Rote Kreuz unter die Kanzleramt-Inserate setzt und damit den politischen Hautgout aus der Sache nimmt und nebenbei die Kanzlerpartei knapp an die absolute Mehrheit führt, dem kann man nur gratulieren. Was die Juroren getan haben“, heißt es in der Aussendung des Branchenmagazins „Extradienst“.