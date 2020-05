Andrea Klambauer übt Kritik an der Bundesregierung

Die Sommerbetreuung wird ausgeweitet

Zumindest für die Ferienbetreuung im kommenden Sommer dürfte eine Besserung in Sicht sein. Die Landeshauptstadt hat zum Beispiel bereits bekannt gegeben, dass das Angebot in den Ferien deutlich ausgebaut wird. „Viele haben in der aktuellen Situation ihren Urlaub und Zeitausgleich bereits konsumieren müssen. Das bedeutet natürlich für zahlreiche Familien einen Mehrbedarf an benötigter Kinderbetreuung“, so der ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ): „Dieses Angebot werden wir in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung stellen. Denn ob Großeltern die Eltern angesichts der aktuellen Lage überhaupt dabei unterstützen können bleibt weiterhin unklar.“ Die rund 50 Einrichtungen der Stadt Salzburg werden gestaffelt für zwei Wochen geschlossen.